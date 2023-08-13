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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Приводів для ажіотажу немає: Маляр спростувала чутки про просування ЗСУ на Херсонщині

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині та просування ЗСУ там, проте приводів до цього немає.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно, – наголосила Маляр.

Вона підтвердила, що там певні підрозділи виконали завдання.

– Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість, – додала вона.

Раніше  Інститутом вивчення війни повідомлялось, що, ймовірно, українські війська здійснили обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному березі Херсонської області.

Війна в Україні, Ганна Маляр, Херсонська область
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Приводів для ажіотажу немає: Маляр спростувала чутки про просування ЗСУ на Херсонщині
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Приводів для ажіотажу немає: Маляр спростувала чутки про просування ЗСУ на Херсонщині
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