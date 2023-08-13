Приводів для ажіотажу немає: Маляр спростувала чутки про просування ЗСУ на Херсонщині
Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині та просування ЗСУ там, проте приводів до цього немає.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно, – наголосила Маляр.
Вона підтвердила, що там певні підрозділи виконали завдання.
– Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість, – додала вона.
Раніше Інститутом вивчення війни повідомлялось, що, ймовірно, українські війська здійснили обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному березі Херсонської області.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко