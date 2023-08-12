Войска РФ усилили наступления на Купянском направлении: в ISW назвали причину

Оккупационные войска РФ активизировали наступательные операции к северо-востоку от Купянска, чтобы оттянуть украинские силы с более важных в оперативном плане участков фронта.

Об этом сообщили аналитики американского Института по изучению войны (ISW).

– Войска РФ могли усилить наступательную активность на линии Купянск – Сватово – Кременная, чтобы воспользоваться оперативным вниманием Украины в других местах и оттянуть украинские подразделения от более важных участков фронта, – говорится в анализе.

В ISW обращают внимание на заявления так называемых российских военных блогеров, связанных с Кремлем. Те утверждают о якобы наличии успехов у оккупантов на Купянском направлении и о “приближении к передовым рубежам обороны Украины”.

Но в ISW не нашли визуального подтверждения заявлений оккупантов.

Аналитики напоминают, что несколько недель тому назад российские “милблогеры” неоднократно заявляли о якобы “значительном продвижении войск РФ” юго-западнее Сватово. Но ISW также не нашел визуального подтверждения этих заявлений.

В анализе приводятся слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, что украинские воины усилили оборону на Купянском направлении за последние дни.

Череватый подчеркивал, что ситуация там сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины знают о планах врага и срывают их.

На фоне постоянных обстрелов РФ в Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация жителей 53 населенных пунктов.

Источник : ISW

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