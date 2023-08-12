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Юлия Соколова, редактор ленты

Войска РФ усилили наступления на Купянском направлении: в ISW назвали причину

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Оккупационные войска РФ активизировали наступательные операции к северо-востоку от Купянска, чтобы оттянуть украинские силы с более важных в оперативном плане участков фронта.

Об этом сообщили аналитики американского Института по изучению войны (ISW).

– Войска РФ могли усилить наступательную активность на линии Купянск – Сватово – Кременная, чтобы воспользоваться оперативным вниманием Украины в других местах и оттянуть украинские подразделения от более важных участков фронта, – говорится в анализе.

В ISW обращают внимание на заявления так называемых российских военных блогеров, связанных с Кремлем. Те утверждают о якобы наличии успехов у оккупантов на Купянском направлении и о “приближении к передовым рубежам обороны Украины”.

Но в ISW не нашли визуального подтверждения заявлений оккупантов.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

Карта: ISW

Аналитики напоминают, что несколько недель тому назад российские “милблогеры” неоднократно заявляли о якобы “значительном продвижении войск РФ” юго-западнее Сватово. Но ISW также не нашел визуального подтверждения этих заявлений.

В анализе приводятся слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, что украинские воины усилили оборону на Купянском направлении за последние дни.

Череватый подчеркивал, что ситуация там сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины знают о планах врага и срывают их.

На фоне постоянных обстрелов РФ в Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация жителей 53 населенных пунктов.

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Бої на фронті

Источник: ISW
Война в Украине, Куп'янськ, Російська агресія
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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