Війська РФ посилили наступи на Куп’янському напрямку: в ISW назвали причину
Окупаційні війська РФ активізували наступальні операції на північний схід від Куп’янська, щоб відтягнути українські сили з більш важливих в оперативному плані ділянок фронту.
Про це повідомили аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW).
– Війська РФ могли посилити наступальну активність на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, щоби скористатися оперативною увагою України в інших місцях та відтягнути українські підрозділи від важливіших ділянок фронту, – йдеться в аналізі.
В ISW звертають увагу на заяви так званих російських військових блогерів, пов’язаних із Кремлем. Вони стверджують про начебто наявність успіхів у окупантів на Куп’янському напрямку та про “наближення до передових рубежів оборони України”.
Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження заяв окупантів.
Аналітики нагадують, що кілька тижнів тому російські “мілблогери” неодноразово заявляли про начебто “значне просування військ РФ” на південний захід від Сватового. Але ISW також не знайшов візуального підтвердження цих заяв.
В аналізі наводяться слова речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, що українські воїни посилили оборону на Куп’янському напрямку за останні дні.
Череватий наголошував, що ситуацію там складна, але контрольована. Сили оборони України знають про плани ворога та зривають їх.
На тлі постійних обстрілів РФ у Куп’янському районі Харківської області оголошено обов’язкову евакуацію жителів 53 населених пунктів.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко