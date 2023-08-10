В Украине работают два гуманитарных коридора на границе с РФ и Беларусью, через которые ежедневно возвращаются 150 человек

В Украине работают два гуманитарных коридора, через них украинцы, которых эвакуировали в РФ, могут вернуться на подконтрольные Украине территории. Один из них на Сумщине, другой на Волыни.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, только через пропускной пункт Колотиловка (Белгородская область, РФ) — Покровка (Сумская область, Украина) ежедневно проходит 150 человек.

– Колотиловка-Покровка, есть маленький ручеек возможности, и люди едут. Ни много ни мало, но 150 человек в день, в сутки, в световой день пересекает границу. Но это только на въезд. У нас закрыты границы с Российской Федерацией на выезд. Мы запускаем своих граждан, но, конечно, мы не имеем никакого сотрудничества с врагом и оккупантом, – отметила Верещук.

Еще один гуманитарный коридор — КПП Доманово-Мокраны, что на границе Волыни с Беларусью.

— Доманово-Мокраны, там есть тоже маленький ручеек, и люди, которые выезжают с временно оккупированных территорий, едут через Беларусь и заезжают в Украину, — отметила министр.

По ее словам, в Сумах для людей обустроено место компактного поселения на 100 мест, где можно переночевать. А уже утром в 6:47 отправляется поезд на Киев.

На вокзале в отделении Укрпочты каждый гражданин по прибытии может получить денежную помощь в размере 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн для всех остальных лиц.

На Киевщине в Вышгородском районе для новоприбывших организовали модульный городок.

Источник : Радио Свобода

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