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Анастасия Кожушко, редактор ленты

С оккупированных территорий можно вернуться еще одним путем: Украина открыла КПП Колотиловка-Покровка

КПП Каланчак
Фото: УНИАН

Со вчерашнего дня на границе с Россией возобновлена работа пропускного пункта Колотиловка (Белгородская область, РФ) — Покровка (Сумская область, Украина), через который жители временно оккупированных территорий могут вернуться в Украину.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там отметили, что на украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все наши граждане могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.

На вокзале в отделении Укрпочты каждый гражданин по прибытии может получить денежную помощь в размере 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн для всех остальных лиц.

Также, желающие эвакуироваться из Сумской области могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев (отправление в 6:47 и прибытие в 11:41).

На Киевщине в Выжгородском районе для новоприбывших организовали модульный городок.

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КПП, Російська агресія, Сумская область, Україна-Росія
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