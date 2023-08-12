З документами чи без: у ДПСУ пояснили, як українцям повернутися з РФ через Сумщину

У Сумській області діє гуманітарний коридор, через який громадяни України можуть повернутися додому з території РФ. Українців пропускатимуть навіть за відсутності необхідних документів.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Йдеться про пропускний пункт Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) – Покровка (Сумська область, Україна).

Демченко пояснив, що загалом усі пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю під час повномасштабної війни зачинені. Водночас Україна пропускає своїх громадян, які вимушено виїхали на російську територію через війну чи їдуть із тимчасово окупованих територій.

– Всім громадянам України, які зможуть дістатися до українського боку кордону, до української території, буде забезпечена можливість повернення додому навіть через ці закриті пункти пропуску, – наголосив Демченко.

Він уточнив, що так відбувається не лише на пункті пропуску Покровка в Сумській області, а й на КПП Доманове – Мокрани, що на кордоні Волині з Білоруссю.

Демченко зауважує, що говорити про поновлення роботи пункту пропуску Покровка не можна, бо він фактично зачинений. Але прикордонники забезпечать прохід українських громадян.

– Це діє виключно для громадян України на вхід чи в’їзд в Україну, – заявив речник.

За словами Демченка, на кінець липня російська сторона почала відмовляти українцям у перетині кордону на КПП у Сумській області. Проте минулими вихідними окупанти поновили цю можливість.

Раніше на цьому напрямку ворог пропускав і транспортні засоби, але зараз повернутися додому українці можуть тільки пішки.

Що робити, якщо немає документів

Андрій Демченко запевнив, що українські прикордонники у будь-якому разі пропустять громадян України, навіть якщо ті не мають необхідних документів.

– Якщо говорити про дії прикордонників, то ми забезпечуємо доступ всім громадянам України, навіть якщо вони не мають необхідних документів для перетину кордону, – запевнив він.

Водночас Демченко радить мати хоча б якийсь документ, який ідентифікує особу як громадянина України.

Якщо ж у людини документів загалом немає, то прохід через кордон займе трохи більше часу: прикордонники, міграційна служба та поліція мають встановити особу та перевірити інформацію.За підтвердження, що це громадянин України, людину пропустять.

Речник також нагадав, що спочатку українцям доведеться пройти перевірку на території РФ, а без документів це може бути небезпечно.

– Небезпека подорожей через країну-агресора або через кордон із Білоруссю без документів для громадян України буде досить значною. Адже спочатку їм треба пройти контроль по той бік кордону, – заявив Демченко.

Саме тому він порадив громадянам мати хоча б якісь документи для ідентифікації особи: насамперед, для проходження контролю у ворога.

За даними Мінреінтеграції, тільки через пропускний пункт Колотилівка – Покровка щоденно проходить близько 150 людей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.