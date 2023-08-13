ЗСУ досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках – NYT

Сили оборони України досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках.

Як пише The New York Times, українські війська просунулися від 10 до 12 миль (16-19 км) на півдні – через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також в напрямку окупованого Мелітополя.

– Площа звільненої території – від 10 до 12 миль на обох напрямках наступу – хоч і відносно невелика, але важлива тим, що змушує Москву відволікати війська з інших ділянок фронту. Інститут вивчення війни назвав це просування “тактично важливим”, заявивши, що передислокація Москви, скоріше за все, “ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому”, створюючи “можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним”, – йдеться у матеріалі.

Водночас російські окупанти намагаються наступати на північному сході – в районі міста Куп’янськ Харківської області.

На думку аналітиків, найімовірніше, росіяни прагнуть відтягнути українські сили з тих ділянок, де вони ведуть контрнаступальні дії.

Видання наголошує, що на Бердянському напрямку ЗСУ закріпили успіхи біля села Старомайорське, що було звільнено наприкінці липня, і просуваються в напрямку Урожайного.

– Україна залучила тисячі солдатів, у тому числі одних із своїх найдосвідченіших і загартованих у боях морських піхотинців, а також зброю для проведення кампанії на півдні. Якщо їм вдасться просунутися через або навколо Урожайного, це залишить їх у межах 50 миль (80 км) від двох великих портових міст – Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милею просування вперед українські сили чинять більший тиск на російські лінії постачання, – йдеться у матеріалі NYT.

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