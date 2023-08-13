ЗСУ досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках – NYT
Сили оборони України досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках.
Як пише The New York Times, українські війська просунулися від 10 до 12 миль (16-19 км) на півдні – через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також в напрямку окупованого Мелітополя.
– Площа звільненої території – від 10 до 12 миль на обох напрямках наступу – хоч і відносно невелика, але важлива тим, що змушує Москву відволікати війська з інших ділянок фронту. Інститут вивчення війни назвав це просування “тактично важливим”, заявивши, що передислокація Москви, скоріше за все, “ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому”, створюючи “можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним”, – йдеться у матеріалі.
Водночас російські окупанти намагаються наступати на північному сході – в районі міста Куп’янськ Харківської області.
На думку аналітиків, найімовірніше, росіяни прагнуть відтягнути українські сили з тих ділянок, де вони ведуть контрнаступальні дії.
Видання наголошує, що на Бердянському напрямку ЗСУ закріпили успіхи біля села Старомайорське, що було звільнено наприкінці липня, і просуваються в напрямку Урожайного.
– Україна залучила тисячі солдатів, у тому числі одних із своїх найдосвідченіших і загартованих у боях морських піхотинців, а також зброю для проведення кампанії на півдні. Якщо їм вдасться просунутися через або навколо Урожайного, це залишить їх у межах 50 миль (80 км) від двох великих портових міст – Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милею просування вперед українські сили чинять більший тиск на російські лінії постачання, – йдеться у матеріалі NYT.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко