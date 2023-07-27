Силы обороны Украины освободили село Старомайорское Донецкой области.

Соответствующее видео с этим сообщением от 35 бригады опубликовал президент Владимир Зеленский.

— 35 бригада, а также батальон дружественной территориальной обороны Арей, выполняя задание, освободили село Старомайорское. Слава Украине! — говорит военный на видео.

Президент, который обнародовал запись, лаконично подписал ее: Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!

Известно, что Старомайорское относится к Бердянскому направлению в рамках наступательных действий Сил обороны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также подтвердила, что Старомайорское Донецкой области освобождено.

— Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт, — написала она.

Где находится Старомайорское: смотреть на карте

Старомайорское является селом Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Находится в нескольких километрах от административных границ с Запорожской областью на западе.

Напомним, два дня назад спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщал, что украинские Силы обороны в ходе наступления продвинулись на 500 м.

