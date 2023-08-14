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Есть ли у Украины технологическое преимущество над РФ в сфере БпЛА: Федоров ответил

Михайло Федоров
Фото: УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина имеет ряд преимуществ над РФ в некоторых аспектах использования беспилотников.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона Единые новости.

— У нас есть определенные организационные преимущества по применению, о чем мы не можем говорить в эфире. С точки зрения развития, ситуационной осведомленности, технологий, которые используются, есть определенные преимущества, но если говорить, например, о такой разновидности как Ланцеты, то здесь у РФ есть преимущество. Мы сейчас пытаемся это решить, — сказал Федоров.

Он также объявил сбор 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе.

FPV-дроны приобретут за рубежом, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями. По словам министра, важно приобрести беспилотники именно сейчас, поскольку с сентября в Китае меняются определенные правила относительно комплектующих.

Федоров также отметил, что только за прошедшую неделю роты ударных дронов, которые финансируются через государственную программу Армия дронов уничтожили 113 единиц вражеской техники, а также много живой силы оккупантов. Сейчас 10 тысяч человек учатся управлять БПЛА.

Ранее британская исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа Shahed собственного производства.

Источник: телемарафон

Война в Украине, Дрони, Михайло Федоров
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