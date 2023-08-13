РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи

Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа Shahed собственного производства.

К такому выводу пришла британская исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR) после анализа двух сбитых в июле над территорией Украины беспилотников.

Представители CAR нашли существенные отличия в конструкции планера и внутренних блоках.

Это дало основание полагать, что эти два БпЛА были изготовлены в Российской Федерации, а не в Иране.

– После детального анализа конструктивных характеристик и ключевых компонентов этих БпЛА и выявленных в Украине ранее можно утверждать, что Российская Федерация начала производство собственной отечественной версии Shahed-136, – говорится в отчете CAR.

В то же время исследователи отмечают, что на изображениях, обнародованных в отчете, отредактированы уникальные идентификационные знаки.

Производителя компонентов в CAR публично не будут идентифицировать, пока не завершат официальный процесс отслеживания в соответствии со своей методологией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: CAR report

Фото: ОК Юг

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