РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи
Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа Shahed собственного производства.
К такому выводу пришла британская исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR) после анализа двух сбитых в июле над территорией Украины беспилотников.
Представители CAR нашли существенные отличия в конструкции планера и внутренних блоках.
Это дало основание полагать, что эти два БпЛА были изготовлены в Российской Федерации, а не в Иране.
– После детального анализа конструктивных характеристик и ключевых компонентов этих БпЛА и выявленных в Украине ранее можно утверждать, что Российская Федерация начала производство собственной отечественной версии Shahed-136, – говорится в отчете CAR.
В то же время исследователи отмечают, что на изображениях, обнародованных в отчете, отредактированы уникальные идентификационные знаки.
Производителя компонентов в CAR публично не будут идентифицировать, пока не завершат официальный процесс отслеживания в соответствии со своей методологией.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
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Источник: CAR report
Фото: ОК Юг
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