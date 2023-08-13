Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Отравились газами от гнилой картошки. На Львовщине в подвале нашли тела четырех человек
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи

Дрон-камікадзе, Shahed

Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе типа Shahed собственного производства.

К такому выводу пришла британская исследовательская группа Conflict Armament Research (CAR) после анализа двух сбитых в июле над территорией Украины беспилотников.

Представители CAR нашли существенные отличия в конструкции планера и внутренних блоках.

Это дало основание полагать, что эти два БпЛА были изготовлены в Российской Федерации, а не в Иране.

– После детального анализа конструктивных характеристик и ключевых компонентов этих БпЛА и выявленных в Украине ранее можно утверждать, что Российская Федерация начала производство собственной отечественной версии Shahed-136, – говорится в отчете CAR.

В то же время исследователи отмечают, что на изображениях, обнародованных в отчете, отредактированы уникальные идентификационные знаки.

Производителя компонентов в CAR публично не будут идентифицировать, пока не завершат официальный процесс отслеживания в соответствии со своей методологией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CAR report

Фото: ОК Юг

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Подоляк объяснил, почему украинской формуле мира нет альтернативы
РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи
Вторая атака за сутки: российская ПВО якобы уничтожила еще один БпЛА
Вибух
Передача Германией ракет Taurus не приведет к эскалации — Кулеба
Дмитро Кулеба
Не просто же так перекрывают движение — Игнат о взрывах возле Крымского моста
РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи
У оккупантов – паника: захватчики ищут дезертиров на Херсонщине
російські окупанти
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
РФ начала атаковать Украину Шахедами собственного производства – британские исследователи
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь