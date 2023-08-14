Чи має Україна технологічні переваги над РФ у сфері БпЛА: Федоров відповів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна має низку переваг над РФ у деяких аспектах використання безпілотників.

Про це він повідомив в етері телемарафону Єдині новини.

– У нас є певні організаційні переваги із застосування, про що ми не можемо говорити в ефірі. З точки зору розвитку, ситуаційної обізнаності, технологій, які використовуються, є певні переваги, але якщо говорити, наприклад, про такий різновид як Ланцети, то тут у РФ є перевага. Ми зараз намагаємося це вирішити, – сказав Федоров.

Він також оголосив збір 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе.

FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами. За словами міністра, важливо придбати безпілотники саме зараз, оскільки з вересня у Китаї змінюються певні правила щодо компонентів.

Федоров також зазначив, що лише за минулий тиждень роти ударних дронів, які фінансуються через державну програму Армія дронів знищили 113 одиниць ворожої техніки, а також багато живої сили окупантів. Наразі 10 тисяч людей навчаються керувати БпЛА.

Раніше британська дослідницька група Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу Shahed власного виробництва.

Джерело: телемарафон

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