Дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS смогут ускорить контрнаступление ВСУ — Подоляк
Дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS могут помочь Украине уменьшить потенциал России на поле боя, ускорить контрнаступление и сохранить жизни украинских защитников.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Дальнобойные ракеты для Украины сейчас — это резкое уменьшение боевых возможностей России. Это активное уничтожение резервов и ресурсов России на дальних подступах. Это разрушение тыловой логистики — складской, транспортной, топливной, — говорится в сообщении.
Кроме того, такие ракеты смогут ускорить наступательные операции Сил обороны, сохранить жизни украинских военнослужащих, а также минимизировать потери.
— А главное, это деэскалация. Именно это и является актуальной… дипломатией. Украине нужны Taurus (Германия) и АTACMS (США), — подчеркнул Подоляк.
Ранее несколько влиятельных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвали правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Источник: Михаил Подоляк
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