Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности ракет Taurus в случае их передачи ВСУ.

По его словам, техническое ограничение радиуса действия Taurus равносильно запрету футболистам национальной сборной выходить на чужую половину поля или бить пенальти.

— Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы, — написал Макеев в Twitter.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты Taurus, чтобы исключить удары ВСУ по территории России, но это не касается оккупированного РФ Крыма.

Отмечается, что глава немецкого правительства “очень обеспокоен” возможной эскалацией войны в Украине.

Вчера Шольц заявил, что не исключает поставки ВСУ ракет Taurus, однако сначала должен тщательно обдумать такое решение.

Читайте также
Передача Германией ракет Taurus не приведет к эскалации — Кулеба
Дмитро Кулеба

Война в Украине, Німеччина, Ракета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
МИД об инциденте с турецким судном: РФ создает угрозы безопасности в Черном море
МЗС України
После удара дронами в июле. Опубликованы спутниковые снимки ремонта на Крымском мосту
керченський міст
Путин в ближайшие дни посетит Турцию — СМИ
Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ
Усиливаем нашу оборону: командующий Наев рассказал, сколько вагнеровцев сейчас в Беларуси
База ПВК Вагнера в Білорусі
Еженедельно в Мариуполе умирают около 400 человек — Андрющенко
Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь