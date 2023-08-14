Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ
Посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности ракет Taurus в случае их передачи ВСУ.
По его словам, техническое ограничение радиуса действия Taurus равносильно запрету футболистам национальной сборной выходить на чужую половину поля или бить пенальти.
— Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы, — написал Макеев в Twitter.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты Taurus, чтобы исключить удары ВСУ по территории России, но это не касается оккупированного РФ Крыма.
Отмечается, что глава немецкого правительства “очень обеспокоен” возможной эскалацией войны в Украине.
Вчера Шольц заявил, что не исключает поставки ВСУ ракет Taurus, однако сначала должен тщательно обдумать такое решение.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова