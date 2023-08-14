Как запрет бить пенальти: посол в Германии выступил против ограничения дальности Taurus для ВСУ

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности ракет Taurus в случае их передачи ВСУ.

По его словам, техническое ограничение радиуса действия Taurus равносильно запрету футболистам национальной сборной выходить на чужую половину поля или бить пенальти.

— Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы, — написал Макеев в Twitter.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты Taurus, чтобы исключить удары ВСУ по территории России, но это не касается оккупированного РФ Крыма.

Отмечается, что глава немецкого правительства “очень обеспокоен” возможной эскалацией войны в Украине.

Вчера Шольц заявил, что не исключает поставки ВСУ ракет Taurus, однако сначала должен тщательно обдумать такое решение.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.