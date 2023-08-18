К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилось уже 25 стран — Ермак
Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры Большой семерки (G7), поддержали 25 стран.
Об этом во время телемарафона Єдині новини заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
— Мы уже согласовываем начало консультаций с другими партнерами. На этой неделе число стран, которые присоединились к вильнюсской декларации, уже 25, и уверен, что это число продолжит расти, — сообщил он.
Ермак отметил, что Украина хочет до конца года подписать первые соглашения.
На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля лидеры стран G7 согласовали Совместную декларацию по гарантиям безопасности для Украины.
К декларации присоединились Бельгия, Чехия, Греция, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Болгария, Эстония с Литвой.
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