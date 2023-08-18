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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

До декларації G7 щодо безпекових гарантій для України приєдналось вже 25 країн – Єрмак

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили на саміті НАТО у Вільнюсі лідери Великої сімки (G7), підтримали 25 країн.

Про це під час телемарафону Єдині новини заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

 – Ми вже узгоджуємо початок консультацій з іншими партнерами. Цього тижня число країн, які доєдналися до вільнюської декларації, вже 25, і впевнений, що це число продовжить рости, – повідомив він.

Єрмак зауважив, що Україна хоче до кінця року підписати перші угоди.

На саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня лідери країн G7 погодили Спільну декларацію щодо гарантій безпеки для України.

До декларації приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Болгарія, Естонія з Литвою.

G7, Андрій Єрмак, Війна в Україні, Вільнюс, Декларація, Саміт НАТО
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