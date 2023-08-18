Новости будут скоро: Зеленский анонсировал новые пакеты помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о новых пакетах помощи для Украины от партнеров будут скоро.

— Ежедневная утренняя “сверка часов”. Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро, — написал он в Telegram.

Также глава государства сообщил, что было обговорено ситуацию на фронте, оборонительные и наступательные действия, а также результаты применения дронов.

— Ход всеобъемлющей инспекции ВЛК. А также работа СБУ по “военкомам” и коллаборантам. Хорошие результаты. Отдельно — закрытые доклады СБУ и ГУР по их специальным задачам. Работа продолжается, — добавил он.

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