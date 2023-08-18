Новини будуть скоро: Зеленський анонсував нові пакети допомоги для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що новини щодо нових пакетів допомоги для України від партнерів будуть скоро.
– Щоденна ранкова “звірка годинників”. Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро, – написав він у Telegram.
Також голова держави повідомив, що було обговорено ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії, а також результати застосування дронів.
– Перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо “воєнкомів” і колаборантів. Хороші результати. Окремо — закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань. Робота триває, – додав він.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко