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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Новини будуть скоро: Зеленський анонсував нові пакети допомоги для України

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новини щодо нових пакетів допомоги для України від партнерів будуть скоро.

– Щоденна ранкова “звірка годинників”. Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро, – написав він у Telegram.

Також голова держави повідомив, що було обговорено ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії, а також результати застосування дронів.

– Перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо “воєнкомів” і колаборантів. Хороші результати.  Окремо — закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань. Робота триває, – додав він.

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Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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