Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, еще 41 человек — в больнице
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности

F-16
Фото: Depositphotos

Украина уже имеет опыт эксплуатации западного истребителя F-16, поскольку он садился на наши аэродромы.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

— Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16, — сказал он.

По словам командующего, работа по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведется, в частности, осуществляется комплекс мероприятий.

— Мы проводим соответствующую реконструкцию. Мы улучшаем покрытие и инфраструктуру аэродрома. Мы строим новые защитные сооружения. И я думаю, что с моментом приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине, — добавил Олещук.

Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, а также профильные инженеры и техники уже начали обучение на истребителях F-16. Минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.

Читайте также
При отборе учитывали возраст, опыт и знание английского: пилот ВСУ рассказал об обучении на F-16
винищувач F-16

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Николай Олещук, Повітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Rheinmetall до конца августа начнет обслуживание танков в Украине
Leopard
В Черном море РФ держит один ракетоноситель с четырьмя Калибрами
ЧФ РФ
Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле
Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
На крышах стояли снайперы, раздавались выстрелы. В Мариуполе между россиянами и кадыровцами произошла перестрелка
Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
Не испытанный в воздушных боях: эксперт назвал преимущества и недостатки шведских Gripen
винищувач jas 39 gripen
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь