Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности

Украина уже имеет опыт эксплуатации западного истребителя F-16, поскольку он садился на наши аэродромы.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

— Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16, — сказал он.

По словам командующего, работа по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведется, в частности, осуществляется комплекс мероприятий.

— Мы проводим соответствующую реконструкцию. Мы улучшаем покрытие и инфраструктуру аэродрома. Мы строим новые защитные сооружения. И я думаю, что с моментом приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине, — добавил Олещук.

Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, а также профильные инженеры и техники уже начали обучение на истребителях F-16. Минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.