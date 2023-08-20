Обучение украинских пилотов на F-16 уже началось — Резников

Пилоты Вооруженных сил Украины, а также профильные инженеры и техники уже начали обучение на многоцелевых истребителях F-16.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Учения уже начались, — сказал он.

Резников сразу отметил, что не будет раскрывать подробности относительно этих учений.

По словам министра, среди того, что можно озвучивать, является прохождение украинскими пилотами обучения по английскому языку.

Глава Минобороны добавил, что сейчас Украина имеет 11 государств-партнеров, входящих в самолетную коалицию, когда же лидерство в рамках подготовки украинских летчиков, техников и инженеров взяли Нидерланды и Дания.

Отдельно Алексей Резников добавил, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, которые оценивают уровень подготовки украинцев и то, как они воспринимают навыки и взаимодействуют между собой.

— Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное — сколько, — сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что то, какое именно оружие будет на истребителях, будет решаться в будущем. Это является важным аспектом, поскольку без радаров самолет не сможет обнаруживать вражеские цели, а без такого оружия, как пулеметы, ракеты и снаряды, истребитель не будет представлять угрозы России, а будет лишь носителем.

Также, говорит министр, когда партнеры Украины будут принимать решение, какая страна и сколько готова передать самолетов, за согласием придется обращаться к стране-производителю этих самолетов, а именно — США.

— Каждая страна будет получать такое разрешение и будет говорить: “Я готов передать такое количество самолетов”. Соответственно, с запчастями, возможностью обеспечения. “Я готов передать такое количество ракет или авиационных бомб, или чего-то еще”. Тогда будет понятна вторая часть проекта, — отметил Алексей Резников.

Сейчас партнеры Украины прописывают то, что необходимо для того, чтобы F-16 появились в украинском небе и начали выполнять боевые задачи. Резников не сомневается в том, что Воздушные силы ВСУ будут применять истребители F-16, однако открытым остается вопрос — когда именно это произойдет.

— Минимальный срок на подготовку пилотов — 6 месяцев, — сказал он.

Как пишет 24 канал, указанные сроки обучения стали понятными после того, как два опытных пилота ВСУ прошли тестирование в США. В соответствии с уровнем их подготовки и способностей определялось, какое время будут занимать обучение для обеспечения нормального минимума навыков и знаний.

— Кто-то может быстрее сможет. Люди талантливые. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что часть летчиков будет готова за 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет — очень сложная система. Одного пилота недостаточно, — сказал глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что истребитель не сможет выполнять боевую задачу, если за ним нет закрепленной команды. Пока остается неизвестным, сколько именно времени придется подождать, чтобы была полноценно реализована подготовка инженеров и техников.

— Чтобы строить оправданные ожидания — минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше, — добавил Резников.

Накануне США одобрили учебные программы для начала освоения истребителей F-16 украинскими пилотами.

Известно, что обучение украинских пилотов будет происходить в Дании и Нидерландах.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что обучение пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины начнется именно в августе этого года.

Источник : 24 канал

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