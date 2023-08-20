При отборе учитывали возраст, опыт и знание английского: пилот ВСУ рассказал об обучении на F-16

Украинские пилоты, техники и инженеры уже проходят обучение на американские самолеты F-16, где важной составляющей является знание английского языка.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Moonfish (Мунфиш), который сейчас находится на обучении в Великобритании, где осваивает истребители F-16.

По его словам, подготовка украинских пилотов происходила задолго до того, как они были отправлены за границу для непосредственного начала учебной программы на F-16.

Важными критериями при отборе, говорит военный, был как возраст, опыт, так и знание английского.

— У нас сейчас почти все летчики имеют хотя бы 2-3 года службы и боевой опыт. Боевой опыт это то, что очень трудно недооценить, это очень важно, — говорит пилот ВСУ.

Мунфиш добавил, что требования к пилотам по знанию английского языка очень высоки.

— Если вы думаете, что вы знаете английский язык, то, наверное, вы знаете его недостаточно, надо подучить еще немножко, — пояснил он.

Пилот Воздушных сил ВСУ говорит, что само обучение летчиков происходит “стандартно”: теория с последующим переходом к практике. Такой же подход в обучении касается не только пилотов, но и инженеров и техников.

— Программа составлена с учетом наших пожеланий в том плане, что будут наборы миссий, которые типичны для тех, которые мы сейчас выполняем. То есть к той среде, в которой нам сейчас приходится воевать, — сказал он.

В то же время Мунфиш рассказывает, что обучение на F-16 существенно отличается от советских самолетов.

Вместе с тем, сроки обучения, говорит военный, могут быть немного сдвинуты для пилотов, когда же для наземного персонала — вряд ли.

— Шесть месяцев… возможно справимся раньше. Но по подготовке наземного персонала, особенно инженерно-технического состава, техников, которые будут эти самолеты обслуживать, здесь партнеры более твердо относятся к сроку в шесть месяцев. То есть, если с летчиками можно немного что-то подрезать, то здесь у людей (инженеров и техников, — Ред.) очень ответственная работа. Они хотят убедиться, что перед тем, как они отправятся в Украину, они самостоятельно смогут обслуживать технику и на 100% все делать правильно. Потому что рано или поздно нам придется действовать самостоятельно, — пояснил он.

Пилот ВСУ заверил, что та техника, которая будет предоставляться украинским войскам, будет нуждаться в плановом ремонте “еще очень-очень нескоро”.

Ранее министр обороны Украины подтвердил, что украинские летчики, инженеры и техники уже начали обучение на истребителях F-16.

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