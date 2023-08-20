Винищувач F-16 вже був в Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці

Україна вже має досвід експлуатації західного винищувача F-16, оскільки він сідав на наші аеродроми.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

– Літак F-16, він був в Україні. Він сідав на наших аеродромах, ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації літака F-16, – сказав він.

За словами командувача, робота з підготовки українських злітно-посадкових смуг вже ведеться, зокрема, здійснюється комплекс заходів.

– Ми проводимо відповідну реконструкцію. Ми покращуємо покриття і інфраструктуру аеродрому. Ми будуємо нові захисні споруди. І я думаю, що з моментом набуття Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні, – додав Олещук.

Вчора міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти, а також профільні інженери та техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16. Мінімальний термін підготовки становить 6 місяців.

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