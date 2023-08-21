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Марта Бондаренко, редактор ленты

Кондиционеры и вакуумные туалеты: УЗ показала современные вагоны на одном из направлений

УЗ Укрзалізниця вагон
Фото: УЗ

Укрзализныця показала, как обновляет наиболее популярный сегмент подвижного состава, и добавила модернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

Теперь вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное освещение, которым можно индивидуально управлять.

— В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь сочетает фирменные вагоны для более требовательного пассажира и дешевые вагоны для социальных перевозок, в частности организованных групп детей на плановое оздоровление, — отметили в Укрзализныце.

УЗ Укрзалізниця вагон
УЗ Укрзалізниця вагон
УЗ Укрзалізниця вагон
УЗ Укрзалізниця вагон
УЗ Укрзалізниця вагон
УЗ Укрзалізниця вагон
УЗ Укрзалізниця вагон
УЗ Укрзалізниця вагон

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 30 июня начала возвращать в пассажирские поезда военизированную охрану.

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Источник: Укрзализныця
вагон, поїзд, Укрзализныця
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