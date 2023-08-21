Кондиционеры и вакуумные туалеты: УЗ показала современные вагоны на одном из направлений

Укрзализныця показала, как обновляет наиболее популярный сегмент подвижного состава, и добавила модернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

Теперь вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное освещение, которым можно индивидуально управлять.

— В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь сочетает фирменные вагоны для более требовательного пассажира и дешевые вагоны для социальных перевозок, в частности организованных групп детей на плановое оздоровление, — отметили в Укрзализныце.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 30 июня начала возвращать в пассажирские поезда военизированную охрану.

Источник : Укрзализныця

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.