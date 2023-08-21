Кондиционеры и вакуумные туалеты: УЗ показала современные вагоны на одном из направлений
Укрзализныця показала, как обновляет наиболее популярный сегмент подвижного состава, и добавила модернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.
Теперь вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное освещение, которым можно индивидуально управлять.
— В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь сочетает фирменные вагоны для более требовательного пассажира и дешевые вагоны для социальных перевозок, в частности организованных групп детей на плановое оздоровление, — отметили в Укрзализныце.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 30 июня начала возвращать в пассажирские поезда военизированную охрану.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов