Кондиціонери та вакуумні туалети: УЗ показала сучасні вагони на одному з напрямків

Укрзалізниця показала, як оновлює найбільш популярний сегмент рухомого складу, та додала модернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.

Тепер вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне освітлення, яким можна індивідуально керувати.

– У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим із точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, зокрема організованих груп дітей на планове оздоровлення, – наголосили в Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця із 30 червня почала повертати до пасажирських потягів воєнізовану охорону.

Джерело : Укрзалізниця

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