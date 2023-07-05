Укрзализныця вернула военизированную охрану в пассажирские поезда

Укрзализныця с 30 июня начала возвращать в пассажирские поезда военизированную охрану.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что сейчас военизированная охрана работает в поездах №81 Киев — Ужгород, №41 Днепр — Трускавец и №712 Киев — Краматорск.

— Продолжаем работать над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах. Работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии, — отметил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко.

По его словам, дальше будут масштабировать проект с учетом результатов первой недели.

Во время рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны. Они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Во время рейса работники ведомственной военизированной охраны АО Укрзализныця имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Они также могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей.

Напомним, в июне Укрзализныця в тестовом режиме запустила женские купе в поездах четырех направлений.

Источник : Укрзализныця

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