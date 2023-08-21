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Валентина Чорна, редактор ленты

Обеспечит водой Кривой Рог: заработала первая нитка водопровода, возведенная после подрыва Каховской ГЭС

нитка водогону на Дніпропетровщині

В понедельник, 21 августа, на Днепропетровщине заработала первая нитка магистрального водопровода, который начали строить на третий день подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Первая нитка позволит обеспечить доступом к воде около 25% населения Кривого Рога.

— Для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее открытым каналом попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней, — говорится в сообщении.

В целом звено Ингулец — Кряжево состоит из четырех ниток, запуск остальных трех должен состояться в начале осени.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков поблагодарил всех строителей, которые привлечены к работе.

В ведомстве отметили, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около 1 млн украинцев.

В некоторых населенных пунктах воду подвозят цистернами, питьевую воду люди покупают в бутылках.

Проект магистрального водопровода состоит из трех участков общей протяженностью почти 150 км. Впереди — запуск еще двух участков Марганец — Никополь — Покров (длина 40,9 км) и Запорожье — Томаковка — Марганец (76,7 км).

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Источник: Мининфраструктуры
водопостачання, Днепропетровская область, Каховська ГЕС, Кривой Рог
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