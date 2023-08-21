Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Забезпечить водою Кривий Ріг: запрацювала перша нитка водогону, зведена після підриву Каховської ГЕС

нитка водогону на Дніпропетровщині

У понеділок, 21 серпня, на Дніпропетровщині запрацювала перша нитка магістрального водогону, який почали будувати на третій день підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Перша нитка дозволить забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу.

– Задля запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією до підземного трубопроводу. Далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища та подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів, – йдеться у повідомленні.

Загалом ланка Інгулець – Кряжеве складається з чотирьох ниток, запуск решти трьох має відбутись на початку осені.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков подякував всім будівельникам, які залучені до роботи.

У відомстві зазначили, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС перебої з водопостачанням мають близько 1 млн українців.

У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну воду люди купують в пляшках.

Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 км. Попереду – запуск ще двох ділянок Марганець – Нікополь – Покров (довжина 40,9 км) і Запоріжжя – Томаківка – Марганець (76,7 км).

Читайте також
Заросло травою: який вигляд має знищене окупантами Каховське водосховище
Каховське водосховище

Джерело: Мінінфраструктури
водопостачання, Дніпропетровська область, Каховська ГЕС, Кривий Ріг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Війська РФ обстріляли Нікополь з важкої артилерії, є постраждала
Забезпечить водою Кривий Ріг: запрацювала перша нитка водогону, зведена після підриву Каховської ГЕС
Клименко: Каховська ГЕС не підлягає відновленню, тепер головна загроза – довкола ЗАЕС
Ігор Клименко
Заросло травою: який вигляд має знищене окупантами Каховське водосховище
Каховське водосховище
Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: знеструмили два населені пункти
пожежа поле загоряння
Свинцеві кулі та скляні бомби доби козацтва – нові знахідки на Хортиці
Свинцеві кулі з Хортиці
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Забезпечить водою Кривий Ріг: запрацювала перша нитка водогону, зведена після підриву Каховської ГЕС
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Забезпечить водою Кривий Ріг: запрацювала перша нитка водогону, зведена після підриву Каховської ГЕС
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Забезпечить водою Кривий Ріг: запрацювала перша нитка водогону, зведена після підриву Каховської ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь