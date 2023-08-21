Забезпечить водою Кривий Ріг: запрацювала перша нитка водогону, зведена після підриву Каховської ГЕС

У понеділок, 21 серпня, на Дніпропетровщині запрацювала перша нитка магістрального водогону, який почали будувати на третій день підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Перша нитка дозволить забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу.

– Задля запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією до підземного трубопроводу. Далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища та подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів, – йдеться у повідомленні.

Загалом ланка Інгулець – Кряжеве складається з чотирьох ниток, запуск решти трьох має відбутись на початку осені.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков подякував всім будівельникам, які залучені до роботи.

У відомстві зазначили, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС перебої з водопостачанням мають близько 1 млн українців.

У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну воду люди купують в пляшках.

Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 км. Попереду – запуск ще двох ділянок Марганець – Нікополь – Покров (довжина 40,9 км) і Запоріжжя – Томаківка – Марганець (76,7 км).

Джерело : Мінінфраструктури

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