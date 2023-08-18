Заросло травой: как сейчас выглядит уничтоженное оккупантами Каховское водохранилище
Более чем через два месяца после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции водохранилище ГЭС не узнать. Там, где когда-то была вода – теперь густые заросли травы.
Видео, как сейчас выглядит Каховское водохранилище, обнародовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
На записи видно, что дно водохранилища после обмеления и высыхания покрылось зеленью.
Ермак напомнил, что разрушение дамбы ГЭС является преступлением экоцида. Восьмой пункт украинской формулы мира предполагает привлечение РФ к ответственности за это преступление.
– Бывшее Каховское водохранилище. Пункт 8 формулы мира Владимира Зеленского Экологическая безопасность – это путь к ответственности за экоцид и предотвращению повторения таких преступлений в мире в будущем, — подчеркнул руководитель ОПУ.
Как известно, войска РФ совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Мощные потоки воды затопили десятки населенных пунктов по оба берега Днепра.
До сих пор неизвестно количество жертв и пострадавших на оккупированном левом берегу, поскольку РФ скрывает информацию. Захватчики не предупредили местных жителей о затоплении и не провели эвакуацию. Они также открывали огонь по лодкам с гражданскими, которые пытались переправиться на правый берег.
На подконтрольных Украине территориях Херсонской и Николаевской областей погиб 31 человек.
По данным Службы безопасности Украины, к подрыву причастна российская диверсионная группа. Удалось установить оккупантов, которые в то время находились на ГЭС.
По состоянию на конец июня прямые убытки от подрыва дамбы предварительно оценивались в $2 млрд.
Источник: Telegram Андрея Ермака
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