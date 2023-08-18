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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Заросло травой: как сейчас выглядит уничтоженное оккупантами Каховское водохранилище

Каховське водосховище
Фото: УНИАН

Более чем через два месяца после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции водохранилище ГЭС не узнать. Там, где когда-то была вода – теперь густые заросли травы.

Видео, как сейчас выглядит Каховское водохранилище, обнародовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На записи видно, что дно водохранилища после обмеления и высыхания покрылось зеленью.

Ермак напомнил, что разрушение дамбы ГЭС является преступлением экоцида. Восьмой пункт украинской формулы мира предполагает привлечение РФ к ответственности за это преступление.

– Бывшее Каховское водохранилище. Пункт 8 формулы мира Владимира Зеленского Экологическая безопасность – это путь к ответственности за экоцид и предотвращению повторения таких преступлений в мире в будущем, — подчеркнул руководитель ОПУ.

Как известно, войска РФ совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Мощные потоки воды затопили десятки населенных пунктов по оба берега Днепра.

До сих пор неизвестно количество жертв и пострадавших на оккупированном левом берегу, поскольку РФ скрывает информацию. Захватчики не предупредили местных жителей о затоплении и не провели эвакуацию. Они также открывали огонь по лодкам с гражданскими, которые пытались переправиться на правый берег.

На подконтрольных Украине территориях Херсонской и Николаевской областей погиб 31 человек.

По данным Службы безопасности Украины, к подрыву причастна российская диверсионная группа. Удалось установить оккупантов, которые в то время находились на ГЭС.

По состоянию на конец июня прямые убытки от подрыва дамбы предварительно оценивались в $2 млрд.

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Каховська ГЕС

Источник: Telegram Андрея Ермака

Андрій Єрмак, Война в Украине, Військові злочини, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Формула миру
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