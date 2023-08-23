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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина не торгует территориями и людьми: Зеленский начал третий саммит Крымской платформы на высшем уровне

Зеленський
Фото: Офис президента

Украина не торгует территориями — потому что Украина не торгует людьми.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на третьем саммите Крымской платформы.

Президент также рассказал всем присутствующим историю о 25-летней крымчанке, которую держат в российской тюрьме и хотят осудить ее за то, что она пыталась попасть во временно оккупированный Россией Крым, к больному раком отцу.

–Я хочу рассказать историю о девушке, которой 25 лет. Она является гражданкой Украины и крымская татарка и в семье ее нежно зовут Боджек, на крымскотатарском это букашка. Она небольшого роста очень добрая и искренняя. Ее отец болеет — у него рак на последней стадии. Она пробовала поехать к отцу, чтобы увидеться и помочь. Девочку зовут Ление Умерова. Уже более полугода она находится в Москве в следственном изоляторе, – рассказал президент.

Зеленский отметил, что девушка находится в одном из самых жестоких следственных изоляторов России и единственная связь с родными, это ее письма, короткие письма. РФ хочет присудить ей 20 лет тюрьмы, и это лишь один из примеров российских репрессий против граждан в Крыму, против крымскотатарского народа, против мусульманского сообщества Крыма.

– Крым будет деоккупирован, который сейчас как раз под оккупантами и когда кто-то говорит о Крыме, это упоминание не о пустой земле, это упоминание о земле людей, детей, родителей, миллионов семей разных судеб. Украина не торгует территориями — потому что Украина не торгует людьми и точка на этом, – подчеркнул украинский президент.

Также Зеленский рассказал, что в мероприятии принимают участие представители от 63-х государств, а также международных организаций и поблагодарил всех кто участвует в саммите Крымской платформы.

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Владимир Зеленский, Крым, Крымская платформа, Саміт, Украина
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