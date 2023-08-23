Україна не торгує територіями та людьми: Зеленський розпочав третій саміт Кримської платформи

Україна не торгує територіями – бо Україна не торгує людьми.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на третьому саміті Кримської платформи.

Президент також розповів усім присутнім історію про 25-річну кримчанку, яку тримають у російській тюрмі та хочуть засудити її за те, що вона намагалася потрапити у тимчасово окупований Росією Крим, до хворого на рак батька.

– Я хочу розповісти історію про дівчину, який 25 років. Вона є громадянкою України та кримська татарка і в родині її ніжно звуть Боджек, кримськотатарською це комашка. Вона невеликого зросту дуже добра і щира. Її батько хворіє – в нього рак на останній стадії. Вона пробувала поїхати до батька, щоб побачитись та допомогти. Дівчинку звати Леніє Умерова. Вже більше пів року вона знаходиться у Москві у слідчому ізоляторі, – розповів президент.

Зеленський зазначив, що дівчина знаходиться в одному з найжорстокіших слідчих ізоляторів Росії і єдиний зв’язок з рідними, це її листи, короткі листи. РФ хоче присудити їй 20 років тюрми, і це лише один із прикладів російських репресій проти громадян у Криму, проти кримськотатарського народу, проти мусульманської спільноти Криму.

– Крим буде деокупований, який зараз якраз під окупантами й коли хтось говорить про Крим, це згадка не про пусту землю, це згадка про землю людей, дітей, батьків, мільйонів родин різних доль. Україна не торгує територіями – бо Україна не торгує людьми й крапка на цьому, – наголосив український президент.

Також Зеленський розповів що у заході беруть учать представники від 63-х держав, а також міжнародних організацій та подякував усім хто бере участь у саміті Кримської платформи.

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