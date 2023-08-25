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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Сделки на более 62 млн грн: объявлены подозрения чиновнику Минагрополитики и экс-чиновнику Минэкономики

Сделки на более 62 млн грн: объявлены подозрения чиновнику Минагрополитики и экс-чиновнику Минэкономики

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили первого заместителя министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого и бывшего заместителя министра экономики Украины в злоупотреблении на сумму 62,5 млн грн.

Как сообщили правоохранители, речь идет о сделке времен закупки пищевых продуктов для обеспечения потребностей государства в период войны.

По данным САП, закупленные продукты предназначались как гуманитарная помощь для нужд восьми областей Украины, а также Киева.

Вместе с тем, правоохранители в ходе расследования установили, что еще в марте 2022 года Высоцким была реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций за счет АО Укрзализныця продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2-3 раза выше рыночных.

— Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу, — говорится в сообщении.

В результате реализации указанной схемы с марта по август 2022 года АО Укрзализныця понесла убытки в сумме 28,8 млн грн.

Аналогичная схема использовалась для закупок пищевых продуктов у производителя из Турции, что было реализовано через подконтрольную фирму-прокладку.

— Как и в первом эпизоде, повышение цены происходило именно на этапе продажи продукции одной подконтрольной компанией другой. Для обеспечения закупки продукции к схеме также привлекли действующего на тот момент заместителя министра экономики.

Он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей, а также склонял должностных лиц ОВА к противоправному согласованию заявок и счетов на закупку продуктов у подконтрольной компании, — говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, из-за действия схемы с марта по август 2022 года АО Укрзализныця причинен ущерб в сумме 33,7 млн грн.

После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации.

Упомянутым чиновникам объявлено о подозрении, их действия квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Справочно. Должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия с 26 мая 2021 года и до сих пор занимает Тарас Высоцкий.

Ранее ВАКС отстранил от должности почти до конца сентября главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова, который является фигурантом дела о подстрекательстве к предложению взятки судьям Верховного суда.

Фото: Тарас Висоцький

Источник: САП
Война в Украине, гуманітарка, мінагрополітики, НАБУ, САП
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