Оборудки на понад 62 млн грн: оголошено підозри посадовцю Мінагрополітики та ексчиновнику Мінекономіки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили першого заступника міністра аграрної політики України Тараса Висоцького та колишнього заступника міністра економіки України у зловживанні на суму 62,5 млн грн.

Як повідомили правоохоронці, йдеться про оборудку часів закупівлі харчових продуктів для забезпечення потреб держави в період війни.

За даними САП, закуплені продукти призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також Києва.

Разом із тим, правоохоронці під час розслідування встановили, що ще у березні 2022 року Висоцьким було реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ Укрзалізниця продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові.

– Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок реалізації зазначеної схеми з березня по серпень 2022 року АТ Укрзалізниця зазнала збитків у 28,8 млн грн.

Аналогічна схема використовувалася для закупівель харчових продуктів у виробника з Туреччини, що було реалізовано через підконтрольну фірму-прокладку.

– Як і у першому епізоді, підвищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки. Він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ Укрзалізниця заподіяно збитків у сумі 33,7 млн грн.

Після отримання оплати гроші виводилися на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.

Згаданим чиновникам оголошено про підозру, їхні дії кваліфіковано за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Довідково. Посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства з 26 травня 2021 року і дотепер обіймає Тарас Висоцький.

Раніше ВАКС відсторонив від посади майже до кінця вересня голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, який є фігурантом справи про підбурювання до пропозиції хабаря суддям Верховного суду.

Фото: Тарас Висоцький

Джерело : САП

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