Байден и Зеленский обсудили ускорение поставок Украине F-16 — Белый дом

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором они обсудили ускорение поставок американских истребителей F-16 в Украину.

Об этом сообщил Белый дом.

Президент Байден поздравил Зеленского с Днем Независимости, после чего стороны обсудили вопросы ускорения процесса передачи другими странами истребителей F-16 Украине после того, как украинские пилоты пройдут обучение.

Оба президента также коснулись темы обучения украинских летчиков в США.

Президент Джозеф Байден подтвердил готовность США поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к уголовной ответственности за ее действия.

От имени американского народа Байден выразил свое восхищение храбростью и самопожертвованием украинского народа, который борется за свою свободу и мирное будущее.

Источник : White House

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