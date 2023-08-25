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Байден и Зеленский обсудили ускорение поставок Украине F-16 — Белый дом

Байден у Києві
Фото: Офис президента

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором они обсудили ускорение поставок американских истребителей F-16 в Украину.

Об этом сообщил Белый дом.

Президент Байден поздравил Зеленского с Днем Независимости, после чего стороны обсудили вопросы ускорения процесса передачи другими странами истребителей F-16 Украине после того, как украинские пилоты пройдут обучение.

Оба президента также коснулись темы обучения украинских летчиков в США.

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Президент Джозеф Байден подтвердил готовность США поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к уголовной ответственности за ее действия.

От имени американского народа Байден выразил свое восхищение храбростью и самопожертвованием украинского народа, который борется за свою свободу и мирное будущее.

Источник: White House
Владимир Зеленский, Джо Байден
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