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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Байден і Зеленський обговорили прискорення постачання Україні F-16 – Білий дім

Байден у Києві
Фото: Офіс президента

Напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, у якій вони обговорили прискорення постачання американських винищувачів F-16 в Україну.

Про це повідомив Білий дім.

Президент Байден привітав Зеленського з Днем Незалежності, після чого сторони обговорили питання прискорення процесу передання іншими країнами винищувачів F-16 Україні після того, як українські пілоти пройдуть навчання.

Обидва президенти також зачепили тему навчання українських льотчиків у США.

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Президент Джозеф Байден підтвердив готовність США підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і притягати Росію до кримінальної відповідальності за її дії.

Від імені американського народу Байден висловив своє захоплення хоробрістю і самопожертвою українського народу, який бореться за свою свободу і мирне майбутнє.

Джерело: White House
Володимир Зеленський, Джо Байден
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