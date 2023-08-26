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Секретарь СНБО рассказал, планируют ли мобилизовать больше людей на войну

українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на призыв военного командования к президенту Владимиру Зеленскому позволить мобилизовать больше людей на войну, изменений в мобилизации не планируется.

Об этом в эфире Украинского Радио отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время дополнительный призыв может состояться, но в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами.

По словам Данилова, мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент Владимир Зеленский принял соответствующие решения по мобилизации, а Верховная Рада проголосовала соответствующие нормативно-правовые акты.

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В Украине ни одного дня мобилизация не прекращалась, однако она проходит с учетом необходимости ребят, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач.

— Мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, шума не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодня есть, — отмечает Алексей Данилов.

Поэтому изменений в мобилизации не надо ожидать, но дополнительный призыв может быть.

— Военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за те пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку, — заявил секретарь СНБО.

По его словам, военные ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали — призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач.

Что касается запланированных проверок военно-врачебных комиссий, то в ближайшие дни президент Владимир Зеленский соберет заседание СНБО, где рассмотрят этот вопрос.

Алексей Данилов отметил, что в Украине не собираются скрывать что-то от общества. Если есть люди, которые недостойно пользуются с войны и хотят на ком-то заработать, то это будут пресекать и наказывать.

Ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский объяснил, как в Украине хотят расширить мобилизацию.

мобілізація, Призов, українські військові
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