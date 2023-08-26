Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил министр обороны Алексей Резников.

— Все действительно идет по нашему плану. Этот план также предварительно обсуждался с нашими партнерами. И все, кто действительно участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какая оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления, — сказал министр.

Отвечая на вопрос о якобы критике со стороны официальных лиц США, Резников сказал: Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. И опять же, никакой критики не было. Все это неправда.

Министр отметил, что Силы обороны продвигаются медленно, потому что, в отличие от России, Украина хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику.

— Мы не будем отправлять наших солдат на смерть в бою без всякого результата, — сказал он.

Резников добавил, что сейчас российские оккупанты имеют преимущество в воздухе.

— Контрнаступление — это не кино. Это не голливудский блокбастер, — подчеркнул министр обороны.

Читайте также
Контрнаступление ВСУ на ранней стадии, украинцы еще могут удивить – экс-директор ЦРУ
ЗСУ на фронті

Война в Украине, ВСУ, Алексей Резников, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы не только наступаем, но и имеем успехи: Дикий ответил критикам контрнаступления
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
Херсон оказался под обстрелом РФ: есть раненые
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
Резников предположил, когда Украина может получить ракеты Taurus от Германии
Резніков
Ожидаем прорыва линий обороны РФ, сейчас происходит накопительный эффект — Подоляк
танк Т-72
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь