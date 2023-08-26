Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил министр обороны Алексей Резников.

— Все действительно идет по нашему плану. Этот план также предварительно обсуждался с нашими партнерами. И все, кто действительно участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какая оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления, — сказал министр.

Отвечая на вопрос о якобы критике со стороны официальных лиц США, Резников сказал: Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. И опять же, никакой критики не было. Все это неправда.

Министр отметил, что Силы обороны продвигаются медленно, потому что, в отличие от России, Украина хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику.

— Мы не будем отправлять наших солдат на смерть в бою без всякого результата, — сказал он.

Резников добавил, что сейчас российские оккупанты имеют преимущество в воздухе.

— Контрнаступление — это не кино. Это не голливудский блокбастер, — подчеркнул министр обороны.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.