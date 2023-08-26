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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Все йде за планом: Резніков відповів на критику контрнаступу ЗСУ

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України йде за планом.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив міністр оборони Олексій Резніков.

– Все дійсно йде за нашим планом. Цей план також попередньо обговорювався з нашими партнерами. І всі, хто дійсно бере участь у цьому процесі, всі про це знають. Вони знають, яка оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення, – сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про нібито критику з боку офіційних осіб США, Резніков сказав: Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. І знову ж таки, ніякої критики не було. Усе це неправда.

Міністр зазначив, що Сили оборони просуваються повільно, тому що, на відміну від Росії, Україна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти військову техніку.

– Ми не будемо відправляти наших солдатів на смерть у бою без жодного результату, – сказав він.

Резніков додав, що наразі російські окупанти мають перевагу в повітрі.

– Контрнаступ – це не кіно. Це не голлівудський блокбастер, – наголосив міністр оборони.

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Війна в Україні, ЗСУ, Олексій Резніков, Російська агресія
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