ВСУ за сутки сожгли 22 вражеских артсистемы и две РСЗО – Генштаб

Украинские военные в течение суток сожгли 22 вражеских артиллерийских системы и две реактивные системы залпового огня.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили четыре российских танка, восемь боевых бронированных машин, одно средство противовоздушной обороны, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ накануне приземлили пять беспилотников оперативно-тактического уровня и четыре крылатые ракеты.

Потери РФ на 28 августа 2023

личного состава – около 261 310 (+490),

танков ‒ 4 400 (+4),

боевых бронированных машин – 8 562 (+8),

артиллерийских систем – 5 425 (+22),

реактивных систем залпового огня – 730 (+2),

средств противовоздушной обороны – 499 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 383 (+5),

крылатых ракет ‒ 1 415 (+4),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 866 (+12),

специальной техники – 809 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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