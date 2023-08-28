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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли 22 вражеских артсистемы и две РСЗО – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные в течение суток сожгли 22 вражеских артиллерийских системы и две реактивные системы залпового огня.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили четыре российских танка, восемь боевых бронированных машин, одно средство противовоздушной обороны, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ накануне приземлили пять беспилотников оперативно-тактического уровня и четыре крылатые ракеты.

Потери РФ на 28 августа 2023

  • личного состава – около 261 310 (+490),
  • танков ‒ 4 400 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8 562 (+8),
  • артиллерийских систем – 5 425 (+22),
  • реактивных систем залпового огня – 730 (+2),
  • средств противовоздушной обороны – 499 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 383 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1 415 (+4),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 866 (+12),
  • специальной техники – 809 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, Росія, РФ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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