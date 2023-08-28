Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки сожгли 22 вражеских артсистемы и две РСЗО – Генштаб
Украинские военные в течение суток сожгли 22 вражеских артиллерийских системы и две реактивные системы залпового огня.
Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили четыре российских танка, восемь боевых бронированных машин, одно средство противовоздушной обороны, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники.
В небе над Украиной ВСУ накануне приземлили пять беспилотников оперативно-тактического уровня и четыре крылатые ракеты.
Потери РФ на 28 августа 2023
- личного состава – около 261 310 (+490),
- танков ‒ 4 400 (+4),
- боевых бронированных машин – 8 562 (+8),
- артиллерийских систем – 5 425 (+22),
- реактивных систем залпового огня – 730 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 499 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 383 (+5),
- крылатых ракет ‒ 1 415 (+4),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 866 (+12),
- специальной техники – 809 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 551-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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