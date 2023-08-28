ЗСУ за добу спалили 22 ворожі артсистеми та дві РСЗВ – Генштаб

Українські військові протягом доби спалили 22 ворожі артилерійські системи та дві реактивні системи залпового вогню.

Втрати РФ на 28 серпня 2023

особового складу ‒ близько 261 310 (+490),

танків ‒ 4 400 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 8 562 (+8),

артилерійських систем – 5 425 (+22),

реактивних систем залпового вогню – 730 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 499 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 383 (+5),

крилатих ракет ‒ 1 415 (+4),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 866 (+12),

спеціальної техніки ‒ 809 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.