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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу спалили 22 ворожі артсистеми та дві РСЗВ – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові протягом доби спалили 22 ворожі артилерійські системи та дві реактивні системи залпового вогню.

Втрати РФ на 28 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 261 310 (+490),
  • танків ‒ 4 400 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 562 (+8),
  • артилерійських систем – 5 425 (+22),
  • реактивних систем залпового вогню – 730 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 499 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 383 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1 415 (+4),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 866 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 809 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, Росія, РФ
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