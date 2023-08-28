Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу спалили 22 ворожі артсистеми та дві РСЗВ – Генштаб
Українські військові протягом доби спалили 22 ворожі артилерійські системи та дві реактивні системи залпового вогню.
Втрати РФ на 28 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 261 310 (+490),
- танків ‒ 4 400 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 8 562 (+8),
- артилерійських систем – 5 425 (+22),
- реактивних систем залпового вогню – 730 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 499 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 383 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1 415 (+4),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 866 (+12),
- спеціальної техніки ‒ 809 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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