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Никогда не призывал к империалистическим идеям: представительство Папы Римского объяснило его слова

Никогда не призывал к империалистическим идеям: представительство Папы Римского объяснило его слова
Фото: Getty Images

Представительство Святого Престола в Украине на фоне обращения Папы Римского Франциска к молодежи РФ заявило, что он “никогда не призывал к империалистическим идеям” .

Об этом говорится в заявлениях Апостольского Нунциатура в Украине.

Так, Папское Представительство в Украине заявило, что Франциск не призывал католическую молодежь России брать пример с императора Петра I и императрицы Екатерины II, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями. Это якобы интерпретация СМИ.

— Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям. Наоборот, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма, у всех народов и во всех ситуациях. Слова Римского Понтифика от 25 августа следует интерпретировать в этом же свете, — говорится в заявлении.

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Папа римський Франциск

Напомним, что 25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с российской молодежью выразил восхищение “великой Россией” и призвал россиян “никогда не отказываться от (своего, — Ред.) наследия”.

— Вы — наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — величественной, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, — заявил Франциск.

В свою очередь представитель ведомства Олег Никоненко выразил сожаление в связи с тем, что Папа распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

Война в Украине, Папа Римський
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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