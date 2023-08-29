Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова

Представництво Святого Престолу в Україні на тлі звернення Папи Римського Франциска до молоді РФ заявило, що він “ніколи не закликав до імперіалістичних ідей” .

Про це йдеться в заявах Апостольського Нунціатура в Україні.

Так, Папське Представництво в Україні заявило, що Франциск не закликав католицьку молодь Росії брати приклад з імператора Петра I та імператриці Катерини II, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими ідеями та діями. Це нібито інтерпретація ЗМІ.

– Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму, в усіх народів і ситуаціях. Слова Римського Понтифіка від 25 серпня слід інтерпретувати в цьому ж світлі, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 25 серпня Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю висловив захоплення “великою Росією” та закликав росіян “ніколи не відмовлятися від (своєї, – Ред.) спадщини”.

– Ви — спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — величної, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, — заявив Франциск.

Натомість речник відомства Олег Ніконенко висловив жаль у зв’язку з тим, що Папа поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

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