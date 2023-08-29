Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
Статті
Нам є чим пишатися: витоки української військової авіації
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова

Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова
Фото: Getty Images

Представництво Святого Престолу в Україні на тлі звернення Папи Римського Франциска до молоді РФ заявило, що він “ніколи не закликав до імперіалістичних ідей” .

Про це йдеться в заявах Апостольського Нунціатура в Україні.

Так, Папське Представництво в Україні заявило, що Франциск не закликав католицьку молодь Росії брати приклад з імператора Петра I та імператриці Катерини II, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими ідеями та діями. Це нібито інтерпретація ЗМІ.

– Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму, в усіх народів і ситуаціях. Слова Римського Понтифіка від 25 серпня слід інтерпретувати в цьому ж світлі, – йдеться у заяві.

Читайте також
Найгірший приклад імперіалізму: голова УГКЦ чекає пояснень слів Папи Римського до молоді РФ
Папа римський Франциск

Нагадаємо, що 25 серпня Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю висловив захоплення “великою Росією” та закликав росіян “ніколи не відмовлятися від (своєї, – Ред.) спадщини”.

– Ви — спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — величної, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, — заявив Франциск.

Натомість речник відомства Олег Ніконенко висловив жаль у зв’язку з тим, що Папа поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Війна в Україні, Папа Римський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Донеччини та просування ЗСУ: 552-й день війни
552-й день війни
РФ обстріляла Торецьк касетними боєприпасами, є загибла та поранені
обстріл Торецька
Найгірший приклад імперіалізму: голова УГКЦ чекає пояснень слів Папи Римського до молоді РФ
Папа римський Франциск
На Херсонщині військові знищили російську РЛС Predel-E вартістю $200 млн
російська РЛС Predel-E
Без свята: на Полтавщині заборонили заходи до 1 вересня
Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)
Ніколи не закликав до імперіалістичних ідей: представництво Папи Римського пояснило його слова
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь