Ракеты для ПВО и HIMARS: США объявили новый пакет помощи для Украины

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $250 млн.

Об этом говорится в сообщении главы Госдепа США Энтони Блинкена от 29 августа.

— Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи Украине, которая будет защищать свою территорию и свой народ, — заявил Блинкен.

В новом пакете есть:

ракеты AIM-9M для ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

оборудование для разминирования;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

более 3 млн патронов для стрелкового оружия;

машины скорой помощи;

боеприпасы для разминирования препятствий;

а также запасные части, услуги, обучение и транспортировку.

— Этот пакет вооружений и техники на сумму $250 млн осуществляется в рамках сокращений, ранее предназначенных для Украины, — говорится в сообщении.

Глава Госдепа напомнил, что Россия ежедневно продолжает вести “жестокую захватническую войну, в результате которой погибло много мирных жителей Украины, а миллионы людей стали вынужденными переселенцами”.

Он добавил, что российские нападения на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали волатильность цен на продовольственном и зерновом рынках, усилили голод и глобальную продовольственную опасность во всем мире.

— Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, если выведет свои войска из Украины и прекратит жестокие атаки. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут оставаться вместе с Украиной столько, сколько потребуется, — резюмировал Блинкен.

Напомним, перед этим стало известно, что правительство Республики Корея объявило о предоставлении Украине в 2024 году финансовой помощи на $394 млн.

Фото: DOD

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