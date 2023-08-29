Ракеты для ПВО и HIMARS: США объявили новый пакет помощи для Украины
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $250 млн.
Об этом говорится в сообщении главы Госдепа США Энтони Блинкена от 29 августа.
— Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи Украине, которая будет защищать свою территорию и свой народ, — заявил Блинкен.
В новом пакете есть:
- ракеты AIM-9M для ПВО;
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- оборудование для разминирования;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- более 3 млн патронов для стрелкового оружия;
- машины скорой помощи;
- боеприпасы для разминирования препятствий;
- а также запасные части, услуги, обучение и транспортировку.
— Этот пакет вооружений и техники на сумму $250 млн осуществляется в рамках сокращений, ранее предназначенных для Украины, — говорится в сообщении.
Глава Госдепа напомнил, что Россия ежедневно продолжает вести “жестокую захватническую войну, в результате которой погибло много мирных жителей Украины, а миллионы людей стали вынужденными переселенцами”.
Он добавил, что российские нападения на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали волатильность цен на продовольственном и зерновом рынках, усилили голод и глобальную продовольственную опасность во всем мире.
— Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, если выведет свои войска из Украины и прекратит жестокие атаки. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут оставаться вместе с Украиной столько, сколько потребуется, — резюмировал Блинкен.
Напомним, перед этим стало известно, что правительство Республики Корея объявило о предоставлении Украине в 2024 году финансовой помощи на $394 млн.
Фото: DOD