Южная Корея в следующем году предоставит Украине почти $400 млн помощи

Правительство Южной Кореи 29 августа объявило о предоставлении Украине в 2024 году финансовой помощи на 520 млрд вон ($394 млн).

Пакет будет включать $98 млн на восстановление, $196 млн на гуманитарную помощь на $98 млн будет предоставлено Сеулом через международные организации.

В июле президент страны Юн Сок Йоль во время визита в Киев объявил, что в этом году Республика Корея увеличит объемы военной и гуманитарной помощи Украине.

По его словам, в 2023 году эта поддержка составит $150 млн.

Южная Корея предоставила более $230 млн гуманитарной помощи Украине с момента полномасштабного вторжения РФ, а недавно пообещала предоставить дополнительную помощь, включая оборудование для разминирования.

Источник : Reuters

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