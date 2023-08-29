В деле о завладении аэропортом Одесса подозрение получил экс-мэр города

В рамках расследования незаконного завладения Международным аэропортом Одесса и 2,5 млрд гривен дохода от его деятельности было сообщено о подозрении пяти лицам.

Как сообщили в НАБУ и САП, среди подозреваемых — бывший мэр Одессы, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена.

По данным правоохранителей, в 2011 году была разработана и реализована схема, результатом которой стал переход аэропорта из собственности территориальной громады в совместную собственность города и частных инвесторов. Из открытых источников известно, что мэром Одессы в то время был Алексей Костусев.

— Как установило следствие, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП Международный аэропорт Одесса. Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было основать совместное общество с Одесским городским советом (ОГС), с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн, — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, получение согласия депутатов ОГС на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, что предоставляло подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС общество в обход конкурса, добавили правоохранители.

В САП говорят, что в результате этих действий город полностью потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности прибыли. Чтобы аэропорт нельзя было вернуть в собственность города, все его имущество заложили в банк для получения кредита, который 10 лет не погашали, добавили в САП.

— В результате таких действий местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая — незаконно присвоенная прибыль, — сообщили в САП.

Фигурантам дела объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, а бывшему городскому голове Одессы дополнительно инкриминируется ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Odesa Airport / Міжнародний аеропорт Одеса

Источник : НАБУ, САП

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