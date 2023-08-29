У справі про заволодіння аеропортом Одеса підозру отримав ексмер міста

У межах розслідування незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд гривень доходу від його діяльності було повідомлено про підозру п’ятьом особам.

Як повідомили в НАБУ та САП, серед підозрюваних – колишній мер Одеси, його заступник, керівник одного з товариств із обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени.

За даними правоохоронців, у 2011 році була розроблена та реалізована схема, результатом якої став перехід аеропорту з власності територіальної громади у спільну власність міста і приватних інвесторів. З відкритих джерел відомо, що мером Одеси на той час був Олексій Костусєв.

– Як встановило слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), із розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн, – йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу, додали правоохоронці.

У САП кажуть, що внаслідок цих дій місто повністю втратило контроль над аеропортом та не отримувало від його діяльності прибутку. Щоб аеропорт не можна було повернути у власність міста, усе його майно заставили у банку для отримання кредиту, який 10 років не погашали, додали в САП.

– Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, частина з яких, а саме 118 млн грн, це вартість аеропорту, а інша – незаконно привласнений прибуток, – повідомили в САП.

Фігурантам справи оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)КК України, а колишньому міському голові Одеси додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Фото: Odesa Airport / Міжнародний аеропорт Одеса

Джерело : НАБУ, САП

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.