Силы обороны имеют успех на двух направлениях на южном фронте — Генштаб

Силы обороны имеют успех на двух направлениях на южном фронте.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

Он отметил, что украинские воины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

– На направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, – сказал спикер.

Также он рассказал, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательных действий южнее города Бахмут.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, что на Бахмутском направлении также ежедневно идут горячие бои.

Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения.

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