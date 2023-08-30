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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ поразили российскую огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек – Генштаб

ТОС-1А Солнцепек

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек.

О вчерашнем удачном ударе украинских ракетчиков и артиллеристов в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 30 августа.

Кроме того, добавляют в Генштабе ВСУ, 29 августа был поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Авиация Сил обороны накануне нанесла:

  • восемь ударов – по районам сосредоточения личного состава армии РФ;
  • четыре удара – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска провалили наступление:

  • в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области на Лиманском направлении;
  • в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области на Бахмутском направлении.

В районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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