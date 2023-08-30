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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили ППО знищили всі ракети та 15 з 16 ворожих дронів

Сили ППО знищили всі ракети та 15 з 16 ворожих дронів

Уночі 30 серпня РФ завдала удару по Україні крилатими ракетами та ударними дронами. Сили ППО збили 43 з 44 ворожих цілей у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники знищили 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів типу Shahed-136/131.

– Всього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ), – йдеться у повідомленні.

Раніше у КМВА повідомили, що 30 серпня під час дроново-ракетної атаки на Київ силам протиповітряної оборони вдалось знищити понад 20 ворожих цілей.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили України, Ракетні удари Росії
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