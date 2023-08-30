В Раде думают отменить отсрочку людям, которые во второй раз получают высшее образование

Представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех студентов, которые во второй раз получают высшее образование.

Об этом он сказал в интервью Украинским новостям.

По его словам, это связано со “злоупотреблениями”.

— Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения, — отметил он.

Вениславский отметил, что с первых дней войны резко увеличилось количество абитуриентов в возрасте 30-35 лет, которые начали получать знания на дневной форме обучения.

— Если человек на магистратуре учится сразу после окончания учебы, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы, — подчеркивает он.

В то же время представитель президента в ВР не исключает, что есть определенное количество людей, которые действительно хотят стать учеными, поэтому “здесь надо очень тщательно подходить, но, к сожалению, это также является возможностью для злоупотреблений”.

Обновлено в 14:40. В комментарии РБК-Украина Вениславский отметил, что в ВР пока нет инициатив, касающихся пересмотра нормы об отсрочке от мобилизации для студентов. Однако в профильном парламентском комитете уже обсуждалась такая идея.

— Возможно, мы с коллегами подумаем и такую инициативу сделаем и реализуем. Но надо понимать, что это уже будет распространяться на будущее, — сказал он.

Вениславский отметил, что если человек уже поступил на дневную форму обучения по получению еще одного образования, то ухудшать его положение достаточно проблематично, хотя этот вопрос еще будет проговариваться.

— Мы еще будем думать над тем, как и в каком формате можно реализовать эту инициативу. Но главная идея — сделать невозможным получение еще одного образования исключительно во избежание призыва, это неправильно с точки зрения выполнения долга по защите нашей Родины, — подытожил чиновник.

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