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У Раді думають скасувати відстрочку людям, які вдруге здобувають вищу освіту

Федір Веніславський
Фото: УНІАН

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих студентів, які вдруге здобувають вищу освіту.

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

За його словами, це пов’язано зі “зловживаннями”.

– Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану, – зазначив він.

Веніславський відзначив, що з перших днів війни різко збільшилась кількість абітурієнтів віком 30-35 років, котрі почали здобувати знання на денній формі навчання.

– Якщо людина в магістратурі навчається одразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання, – наголошує він.

Водночас представник президента у ВР не виключає, що є певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями, тому “тут треба дуже ретельно підходити, але, на превеликий жаль, це також є можливістю для зловживань”.

Оновлено о 14:40 У коментарі РБК-Україна Веніславський зауважив, що у ВР поки немає ініціатив, які стосуються перегляду норми про відстрочку від мобілізації для студентів. Проте в профільному парламентському комітеті вже обговорювалась така ідея.

– Можливо, ми з колегами подумаємо і таку ініціативу зробимо та реалізуємо. Але треба розуміти, що це вже буде поширюватись на майбутнє, – сказав він.

Веніславський зауважив, що якщо людина вже вступила на денну форму навчання зі здобуття ще однієї освіти, то погіршувати її становище достатньо проблематично, хоча це питання ще буде проговорюватись.

– Ми ще будемо думати над тим, як і в якому форматі можна реалізувати цю ініціативу. Але головна ідея – унеможливити здобувати ще одну освіту виключно задля уникнення призову, це неправильно з точки зору виконання обов’язку з захисту нашої батьківщини, – підсумував чиновник.

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Джерело: Українські новини, РБК-Україна
Верховна Рада, мобілізація, студенти
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