Дальнобойное оружие Украины и улучшенные Нептуны: как повлияют на войну и будут ли атаки на Москву

Украина успешно испытала дальнобойное оружие собственного производства, цель поражения которого составляет 700 км. Какие горизонты это нам открывает, где Украина сможет применить данную силу и как это повлияет на ракетные обстрелы Россией городов Украины — Фактам ICTV эксклюзивно рассказал заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Что предшествовало

31 августа была опубликована видеозапись ракетного запуска дальнобойного оружия украинского производства, которое прошло успешные испытания и способно поражать цели за 700 км.

— Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. P.S. Тихая и поющая украинская ночь, — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также стало известно, что Украина совершенствует ракеты собственного производства Нептун, чтобы они могли долететь до Москвы и других отдаленных регионов России.

В СМИ писали, что Украина смогла разработать систему наведения GPS, которая направляет ракету в заранее определенное место. Это является большим прорывом, поскольку в таком случае невозможно заглушить ракеты с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Переоборудованный Нептун, который запускается с той же пусковой установки, что и противокорабельный вариант, имеет дальность около 400 км и полезную нагрузку около 350 кг. Но подчеркнем, что официальной информации о модификации Нептунов пока нет.

Кроме того, Данилов ранее заявлял, что вражескую ПВО в Крыму уничтожила новая украинская ракета, впрочем какая именно, он не уточнял.

Как это повлияет на контрнаступление

Дальнобойное оружие не будет иметь прямого влияния на контрнаступление, однако со стратегической точки зрения и оперативного уровня оно предоставит Украине возможность наносить удары по российской территории. А это в свою очередь повлияет на то, что россияне не будут чувствовать себя в безопасности, говорит Самусь.

— Если мы говорим о ракете дальностью 1 000 км, то, конечно, это уровень стратегический или оперативный. На контрнаступление, которое сейчас происходит на Юге, с точки зрения тактических действий, конечно, это не имеет прямого влияния. Нанесение ударов на расстояние 1 000 км не влияет на то, что происходит к югу от Роботино.

Украина ведет войну с Россией за освобождение своих земель. Конечно, мы будем использовать любые инструменты для того, чтобы Россия вывела свои войска и прекратила агрессивные действия против Украины. И для этого нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы наносить удары по российской территории. Именно для того, чтобы россияне чувствовали себя в опасности, когда ведут с нами войну, — говорит эксперт.

Какие последствия это будет иметь для РФ

Украина будет использовать ракетное оружие для высокоценных объектов противника — тех, которые влияют на выполнение боевых задач, то есть под ударом командные пункты, склады с боеприпасами, любые логистические центры, расположение личного состава.

— То есть все военные цели, которые влияют на успешное ведение боевых действий и выполнение задач, — добавляет Самусь.

Кроме того, он отмечает, что в Москве также находятся нужные цели, например, командные пункты и центры принятия решений, или другие важные инфраструктурные объекты.

— Поэтому, конечно, Москва находится в зоне поражения украинского оружия, — говорит Самусь.

Ожидать ли усиления террора со стороны РФ

Применение Украиной высокоточного оружия наоборот приведет к снижению ракетного террора, уверен эксперт.

— Более того, наличие такого оружия и приведет к окончанию войны. У нас пару недель назад была дискуссия в обществе, сколько будет продолжаться война. Некоторые говорили 15 лет и больше, потому что мы же когда освободим свои территории, Россия не признает поражение и может еще бесконечно обстреливать нас ракетным оружием и ударными дронами.

Если Россия будет получать в ответ на свои удары такую же, а может, и большую по объемам ракетную атаку, то, я думаю, что очень быстро эти ракетные атаки прекратятся, — говорит Самусь.

Рисков использования этого оружия для Украины эксперт не видит.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.